24日のドラフト会議を2週間後に控えた10日、高校、大学ともにプロ志望届の提出期限を迎えた。今年は高校生159人、大学生162人が提出。スポニチでは、現時点で支配下登録（第1次戦力外通告選手除く）されている阪神の投手陣、野手陣の年齢分布表をもとに補強ポイントを分析。リーグ優勝奪回へ向けたチーム力底上げを見据え、投打それぞれに最適なドラフト候補を挙げる。今年の野手の目玉候補は即戦力遊撃手の明大・宗山塁だが、