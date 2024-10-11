「卓球・アジア選手権」（９日、アスタナ）女子団体決勝が行われ、日本は中国を３−１で破り、２０２１年大会（ドーハ）以来、２大会ぶりの優勝を果たした。中国を破っての制覇は１９７４年（横浜）以来、５０年ぶりの快挙となった。第１試合で世界ランキング７位の１６歳、張本美和（木下グループ）が同４位の王芸迪に３−２で先勝。続く伊藤美誠（スターツ）は敗れたものの、同１２位の平野美宇（木下グループ）が同６位の陳