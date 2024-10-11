阪神の才木浩人投手（２５）が１０日、甲子園球場での投手指名練習に参加し、先発が濃厚なＣＳファーストＳの初戦に向けて、フォームの微調整を行っていることを明かした。常に向上心を持ち、自身の感覚と照らし合わせながら、本番が２日後に迫る中での変更。ＣＳファイナルＳ進出時には中５日での登板も可能性があり、短期決戦でもフル回転する。見た目には大きく変わらない。いつものダイナミックなフォームで甲子園のマウン