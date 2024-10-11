ロッテ・藤岡裕大内野手が日本ハムとのＣＳファーストＳに向け「最初の入りを大事にしたい。プレッシャーを与えながらゲームを優位に進めたい」と力を込めた。昨年のソフトバンクとのファーストＳ第３戦では、０−３の延長十回に同点３ランを放ち、劇的サヨナラ勝利へつなげた。しかし「めったに起きない」と冷静に話し「自分たちの野球をやれたら」と気を引き締めた。