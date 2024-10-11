サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選で、１０日に行われたＣ組第３戦のサウジアラビア戦で日本の長友佑都（Ｆ東京）、関根大輝（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）が、２３人のベンチ入りメンバーから外れた。