阪神は１２日から「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセファーストステージ」を戦う。ポストシーズンで活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。２０１９年のＣＳでＤｅＮＡ戦と巨人戦に登板した高橋遥人投手（２８）を取り上げる。頼れる左腕が３年ぶりにＣＳの舞台に帰ってくる。１３日・ＤｅＮＡとのファーストＳ第２戦に先発予定の高橋は、中７日で２１日・巨人とのファイナルＳに登