【ニューヨーク時事】国連児童基金（ユニセフ）のラッセル事務局長は１０日、パレスチナ自治区ガザで２回目のポリオ（小児まひ）予防接種を１４日から開始すると明らかにした。９月の１回目に続き、地域を区切って順番に実施。ワクチン接種を行う地域では戦闘が一時休止される。対象は１０歳未満の子供約５９万人。接種は２回必要で、９月１日から行った１回目では、目標の接種率９０％を達成した。