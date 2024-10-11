オリックス・若月健矢捕手（２９）が１０日、舞洲の球団施設を訪れ、ノーモア暗黒期へチームをけん引する覚悟を示した。「こんな暑い時期にオフを迎えているのは久々。まだ半袖やぞ、と…。もう暗黒期は迎えたくないので、引っ張っていかないといけない」リーグ３連覇＆２２年の日本一に貢献した中嶋監督が、５位に沈んだ責任を取って辞任。最低限の約束としてきた全力疾走など凡事徹底が「どれだけ言っても改善されなかった