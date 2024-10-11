巨人・阿部慎之助監督（４５）は１０日、肋骨（ろっこつ）付近を痛めている吉川尚輝内野手（２９）が“ぶっつけ本番”でＣＳファイナルＳに出場する可能性を示した。正二塁手は９日に続き、この日も東京ドームでの１軍全体練習に参加しなかった。９月２６日・ＤｅＮＡ戦で、内角球を倒れながらよけた際に自らの肘が当たり、肋骨付近を痛めていた。ＣＳファイナルＳ出場に向けて今後も様子を見ながら調整する必要がありそうだが