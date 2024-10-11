右胸鎖関節の炎症で戦列を離れていたＤｅＮＡの助っ人セットアッパー、Ｊ・Ｂ・ウェンデルケン投手（３１）が１０日、神奈川・横須賀市内で行われた全体練習に参加し、故障後初の実戦形式となるライブＢＰに登板。１２日からのＣＳファーストＳ・阪神戦（甲子園）での復帰のメドが立った。１日の試合後に違和感を訴え、２日に出場選手登録を抹消。驚異の回復力で、最短１０日間での復活を果たす。この日は梶原、森、神里と打者