お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが１０日、都内で行われた「キッコーマン豆乳Ｐｒｅｓｅｎｔｓ豆乳フェス２０２４オープニングセレモニー」に出席。すがちゃん最高Ｎｏ．１（３３）は元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀（３３）との熱愛が一部で報じられて以降、初の公の場となった。豆乳好きのすがちゃんは、豆乳を飲む瞬間を「人々に笑いを投入（豆乳）する時に。人々の笑顔に付き添い（ソイ）たいので」と上手に回答