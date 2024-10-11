※経済指標 【米国】 ＊米消費者物価指数（ＣＰＩ）（9月） 結果0.2％ 予想0.1％前回0.2％（前月比） 結果2.4％ 予想2.3％前回2.5％（前年比） 結果0.3％ 予想0.2％前回0.3％（コア・前月比） 結果3.3％ 予想3.2％前回3.2％（コア・前年比） ＊米新規失業保険申請件数（10月5日週） 結果25.8万人 予想23.4万人前回22.5万人 ＊失業保険継続需給者数（9月28日週） 結果