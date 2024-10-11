◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本2―0サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選C組でサウジアラビア（同56位）に2―0で勝利。過去3戦全敗無得点だった敵地で“歴史的初ゴール＆勝利”を飾り、同予選初の開幕3連勝。A組のウズベキスタン対イランが引き分けに終わったため、日本が同予選唯一の開幕3連勝とな