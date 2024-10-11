【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 ０−２ 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】神出鬼没！ドンピシャで飛び込んだ“歴史的”先制点の瞬間サッカー日本代表は日本時間11日、2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第3節でサウジアラビア代表と対戦し、２−０で勝利した。ここまで未勝利だった鬼門のサウジアラビアで快勝し、W杯最終予選3連勝。先制点を挙げた鎌田大地