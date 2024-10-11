本当はネチネチした性格なのに、自分ではサバサバしたタイプだと思っている「自称サバサバ女子」。彼女たちは周りをドン引かせていることにも気づかず、マイペースにコミュニケーションをとっていきます。ここではそんな自称サバサバ女子が撃沈したイケメン社員の発言を紹介します。「私って思ったことすぐ言っちゃう性格なんで」「職場にいる自称サバサバ女子は、後輩に対して『女子ってすぐ泣くから面倒くさい』などと言ってよく