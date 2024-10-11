新潟記念3着キングズパレス（牡5＝戸田）はシュタルケとの新コンビで天皇賞・秋（27日、東京）へ。社台レースホースが発表。クイーンS6着スタニングローズ（牝5＝高野）はエリザベス女王杯（11月10日、京都）とサンデーレーシングが発表。同11着エリカヴィータ（牝5＝国枝）は丸山で新潟牝馬S（20日）。タイランドC3着ハヤヤッコ（牡8＝国枝）はアルゼンチン共和国杯（11月3日、東京）。【2歳次走】札幌2歳S1着マジッ