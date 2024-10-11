中日・井上一樹2軍監督（53）が10日、名古屋市内で球団から来季1軍監督就任の正式要請を受けて受諾し、就任会見では“持ち味3カ条”を掲げて決意表明した。「勝つチームに成り上がらないといけない。責任は重大。我慢と勇気と明るさ。その自分の長所を出しながら、責務を全うしたい」自称“コミュニケーション・モンスター”が、球団史上初の3年連続最下位に沈んだチームの再建に乗り出す。その強みの一つが、対話重視の指導