元「HKT48」で女優の兒玉遥（28）がNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜金前8・00）で朝ドラデビューを果たした。福岡県を中心に活動してきたグループの元センターが、同県を舞台にした朝ドラでの“凱旋”に「目標を地元を舞台にした作品でかなえられた」とはにかんだ。今作は福岡・糸島で育った橋本環奈（25）演じる主人公が管理栄養士を目指す物語。兒玉は福岡・天神の治安を守る警察官として主人公たちを見守る。「どんな