◇東都大学野球第4週第3日国学院大2−1中大（2024年10月10日神宮）2回戦3試合が行われ、国学院大は中大に2―1で逆転勝ちして、1勝1敗のタイに持ち込んだ。途中出場の宮坂厚希外野手（3年）が、9回に逆転の決勝2点二塁打を放った。国学院大は土壇場の9回2死走者なしから粘りを見せ、最後は宮坂が決めた。2死一、二塁から右中間を破る逆転の2点二塁打を放ち塁上で力強く両手を掲げると、「次につなごうと思って夢中でバッ