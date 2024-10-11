◇東都大学野球第4週第3日日大5−1東農大（2024年10月10日神宮）2回戦3試合が行われ、日大は東農大を5―1で下して勝ち点を2に伸ばした。日大は来秋ドラフト候補のエース右腕・市川が2安打1失点完投で今季3勝目を挙げた。6回以外を無安打に封じるなど、テンポのいい投球でわずか89球で投げ抜き「ストレートも変化球も丁寧に低めに集め、ストライク先行で投げられた結果です」とうなずいた。リーグ戦初勝利をつかんだ昨