中国メディアの快科技は9日付記事で、中国の電子商取引（EC）大手の京東（JDドットコム）が米フォーブス誌の「世界最高の雇用主」リストに8年連続で入ったことを取り上げた。このリストは、フォーブスが市場調査会社スタティスタと共同で毎年作成しているもの。8回目となる今回は、1000人以上の従業員を雇用し、世界の6大陸（アフリカ、アジア、欧州、中南米・カリブ海、北米、オセアニア）のうち少なくとも二つの地域で事業を展開