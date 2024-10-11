立ち技格闘技イベント「Ｋ―１」のカルロス菊田プロデューサーが取材に応じ、ドーピング検査の現状や他団体との連携について語った。今年も格闘技界を騒がせているのがドーピング問題だ。７月２８日の格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．３」（さいたまスーパーアリーナ）で勝利した平本蓮に疑惑がかけられたかと思えば、ＲＩＺＩＮ参戦後にドーピング検査で陽性になった木村?フィリップ?ミノル容疑者（ブラジル）は、