10月11日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・阿蘇郡西原村鳥子（スピード違反）国道266・・・上天草市大矢野町中（シートベルト・携帯電話）  ＜午後＞県道・・・玉名郡長洲町清源寺（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩