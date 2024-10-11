ソフトバンクが台湾のＵ２３代表の張峻瑋（ちょう・しゅんい＝ジャン・ジュンウェイ）投手（１８）の獲得を目指していることが１０日、分かった。育成での補強となる見込みだ。張は台湾で「火球男」の異名を誇る最速１５６キロの剛球右腕。１８歳ながら先月のＵ２３ワールドカップ台湾代表に選出されるなど、将来を嘱望されている。昨年９月のＵ１８ワールドカップ（７イニング制）では、米国戦で６回１／３を２安打７奪