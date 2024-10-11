バレーボールの新リーグ「大同生命ＳＶリーグ」は１１日、男子のサントリー―大阪ブルテオン（Ｂ）のオープニングマッチ（午後７時５分・東京体育館）で幕を開ける。１０日は会場で両チームの前日練習が公開され、パリ五輪代表でサントリーの高橋藍（らん、２３）が調整。大阪Ｂの西田有志（２４）ら五輪代表同士の対決でも注目を集める一戦へ「負けない気持ち」を持って、歴史的一戦へ臨む。サントリーのカラーである赤いシャ