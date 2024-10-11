◆みやざきフェニックス・リーグ広島３―３巨人（１０日・天福）巨人・秋広優人内野手（２２）が１０日、「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」で２戦連続のアーチを放ち、１６日に開幕するＣＳ最終ステージ（Ｓ）、日本シリーズの逆転メンバー入りへ、猛アピールした。広島戦（天福）に「７番・一塁」で先発し、推定１２０メートル弾を含む３打数２安打１打点。阿部慎之助監督（４５）から受けた愛のムチに、原点回帰のフル