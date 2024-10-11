中日・井上一樹新監督（５３）が１０日、名古屋市内で就任会見を行い、「第２のピンキー」を待ち望んだ。地元テレビ局がＹｏｕＴｕｂｅで生中継するなか、ネイビーのスーツ、ドラゴンズブルーのネクタイで金びょうぶの前に立ち、「我慢と勇気と持ち前の明るくする自分の長所を前面に出しながら、いいチームをつくれれば」と所信表明。その一環で求めたのが“後継者”の出現だ。自身は現役時代に「目立ちたかった」と、ピンクの