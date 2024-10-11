◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本は敵地でサウジアラビアを２―０で下し、Ｗ杯最終予選３連勝を飾った。森保一監督は「非常に厳しく、難しい闘いでした。選手たちがタフな闘いになると覚悟してくれ、粘り強く今回も戦い抜くということをやった結果。日本は日々、成長している」と試合後に語った。観衆５６２８３人が詰めかけた完全アウェーの中