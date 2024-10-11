◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）と対戦。1−0の後半36分、途中出場のFW小川航基（NECナイメヘン）がヘッドで追加点を奪った。待望の追加点は後半36分だった。伊東がキッカーを務めた右CKに、後方からゴール前中央に走り込んだ小川