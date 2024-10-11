【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 vs 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】小川航基、大ジャンプ→強烈ヘディングサッカー日本代表は10月11日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第3節でサウジアラビア代表と対戦（午前3時キックオフ）。81分には、FW小川航基が2点目を奪った。日本代表の森保一監督は、9月シリーズと同じく3-4-2-1で攻撃的プレーヤーをより多くスタメ