ウクライナのゼレンスキー大統領は10日、イギリスに続き、フランスを訪れてマクロン大統領と会談し、侵攻を続けるロシアに対する「勝利計画」について説明しました。記者「ゼレンスキー大統領がフランス大統領府に到着しました。これからマクロン大統領と会談を行います」10日、ゼレンスキー大統領は会談の中で侵攻を続けるロシアに対する「勝利計画」を説明し、マクロン大統領は防衛装備品の継続的な支援や国内での兵士の訓練の実
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