◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）と対戦した。前半14分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）が左足で押し込み、先制。後半36分には、小川航基（NECナイメヘン）がヘッドで追加点を奪った。日本が2−0とリードを広げると、サウジアラ