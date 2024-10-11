◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦日本―サウジアラビア（１０日、サウジアラビア・ジッダ）１２得点無失点で２連勝中の日本（ＦＩＦＡランキング１６位）は、１勝１分けのサウジアラビア（同５６位）と対戦。１点リードの後半にはＦＷ小川航基が追加点を奪った。後半３６分、ＭＦ南野拓実と交代で後半から入ったＭＦ伊東純也が右ＣＫのキッカーを務めると、ＦＷ小川が頭を合わせ、追加点を挙げた。同３１分にＦＷ上