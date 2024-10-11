【キーウ共同】ウクライナのクレバ副首相は10日、ロシア軍が直近の3カ月で、ウクライナの港湾インフラを約60回攻撃したと明らかにした。農業大国ウクライナは黒海を通じた穀物輸出を継続しており、クレバ氏は「ウクライナの輸出能力を破壊するのが狙いだ。食料危機を引き起こす挑発だ」と非難した。一連の攻撃で約300の港湾施設、車両177台、船舶22隻が破壊されたという。港湾作業員や船員ら79人が負傷した。クレバ氏による