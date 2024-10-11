森保一監督が率いる日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選でサウジアラビア代表と敵地で対戦している。14分に鎌田大地のゴールで先制した日本。１点リードで試合を折り返し、ハーフタイムに南野拓実を下げて伊東純也を投入。伊東は右ウイングバック、シャドーに堂安律が入る。【動画】左右に振って完全に崩した！鎌田大地の先制弾63分には鎌田がアウト、前田大然がイン。前田は左ウイングバックで、