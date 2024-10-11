サッカー日本代表の森保ジャパンが１０日（日本時間１１日）、北中米Ｗ杯アジア最終予選のサウジアラビア戦（ジッダ）に臨む中で、試合を独占配信した「ＤＡＺＮ」の解説陣にツッコミが入っている。この日は元日本代表の小野伸二氏と佐藤寿人氏に加えて、解説者として注目を集めている林陵平氏も務めて異例の?３人態勢?となった。ただ、３人となると均等に意見を発する場面がなく、視聴したファンやサポーターからは困惑の声