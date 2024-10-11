NY株式10日（NY時間15:16）（日本時間04:16） ダウ平均42336.33（-175.67-0.41%） ナスダック18251.57（-40.05-0.22%） CME日経平均先物39385（大証終比：+75+0.19%） 欧州株式10日終値 英FT100 8237.73（-6.01-0.07%） 独DAX 19210.90（-44.03-0.23%） 仏CAC40 7541.59（-18.50-0.24%） 米国債利回り 2年債 3.987（-0.035） 10年債4.088（+0.016） 30年債4.380（+0.0