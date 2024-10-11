【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 vs 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】鎌田大地、歴史的ゴールの瞬間歴史をこじ開けた。サッカー日本代表は10月11日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第3節でサウジアラビア代表と対戦（午前3時キックオフ）。14分には、MF鎌田大地が先制ゴールを奪った。右サイドの堂安律のクロスから三笘薫が左足、守田英正が頭で繋ぎ、最後は