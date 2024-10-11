7月の別府記念はエース阿部が2001年以来、23年ぶりに地元勢によるV。今度は「大阪・関西万博協賛別府市制100周年記念事業」のG3ナイター。今回も阿部将大が優勝となるか注目だ。ガールズケイリンは坂口楓華や当銘直美、石井寛子らがV争いを演じる。地元の安東莉奈、是永ゆうき、羽田野愛花の奮闘にも期待したい。【5R】地元の一丸尚伍がかっ飛ばせば、坂本亮馬が番手を生かす。（2）から（1）（3）（6）（8）（9）の2、3着