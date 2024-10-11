川崎競輪の第10回大阪・関西万博協賛競輪、全国都市緑化かわさきフェア開催「川崎市制100周年記念G3」（優勝賞金452万円）は11日開幕。初日メインは12R特選だ。地元和田の機動力に期待した。細切れ戦になるが、積極的に出るのは藤井―山口の中部勢が有力。位置取りもこなせる和田はこの動きを見極め、好位確保から捲って勝機。和田マークは青森記念を優勝した上昇・佐々木で、両者のゴール前勝負が本線。差し脚鋭い諸橋は前