株式会社アトラスは、同社のブランド35周年記念タイトルであり、完全新作ファンタジーRPGである『メタファー：リファンタジオ』（Xbox Series X|S／Windows／PS5／PS4／Steam）の公式アンバサダーに、俳優として活躍中の本郷奏多を起用した。また、本郷が登場する新TVCM『選挙演説』篇を2024年10月11日よりアトラス社オウンドメディアにて公開、10月18日（金）より地上波放映する。【動画】本郷奏多が『メタファー：リファンタジ