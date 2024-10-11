森保一監督が率いる日本代表は現地時間10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、サウジアラビア代表と敵地ジッタで対戦している。過去３戦３敗とサウジとのアウェーゲームを大の苦手にしている日本だが、この日は14分に幸先良く先制点を奪取。堂安律のサイドチェンジを三笘薫がダイレクトで折り返すと、最後は守田英正から鎌田大地に繋がり、ネットを揺らした。【動画】左右に振って完全に崩した！鎌田大地