森保一監督が率いる日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選でサウジアラビア代表と敵地で対戦している。最終予選もこれで３試合目。初戦の中国戦、第２節のバーレーン戦はいずれもファーストの青ユニホームだったが、アウェーのサウジ戦はセカンドの白ユニホームを着用。SNS上では以下のような声があがっている。【動画】左右に振って完全に崩した！鎌田大地の先制弾「今の日本の２ndユニ好き」「今こ