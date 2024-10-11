◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選C組でサウジアラビア（同56位）と対戦。前半14分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）が先制ゴール。過去3戦全敗無得点の敵地で“歴史的初ゴール”を記録し前半を1―0で終えた。試合は前半14分、華麗なダイレクトプレーから鎌田