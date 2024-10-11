◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）と対戦。完全アウェーの中、前半14分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）が左足で押し込み先制点を奪った。森保監督は後半開始から、MF南野拓実に代えてMF伊東純也（スタッド・ランス）を投入した。