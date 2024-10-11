ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴが１０日、横浜アリーナで「超アリーナツアー２０２４ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の神奈川公演最終日を迎えた。２月に改名してから初となる全国ツアーで、全６都市１６会場を巡り、計１７万１０００人の動員を見込む。全国デビューから２０年目の節目を９月に迎え、新たなスタートを切った５人は、周年メモリアルアルバム「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」を引っさげて全２５曲を熱唱した。真っ赤な衣装に身を