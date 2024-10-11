◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）と対戦。サッカー元日本代表の小野伸二氏（45）がDAZNの独占生配信で解説出演した。サウジアラビアの国内リーグは近年、国の支援を受けて高額年俸ででスーパースターを獲得。ポルトガル代表FWのC・