◇男子ゴルフツアー日本オープン第1日（2024年10月10日埼玉県東京GC＝7251ヤード、パー70）国内メジャー第3戦が開幕し、ツアー通算2勝の池村寛世（29＝ディライトワークス）が7バーディー、ボギーなしの63をマークし、単独首位に立った。今週から替えた1Wのシャフトと新調したばかりのパターがさえ、バーディーを量産した。63はツアー自己最少に並び、大会最少記録にもあと1打に迫る好スコア。メジャー初優勝に向けて最