【モデルプレス＝2024/10/11】SUPER EIGHTが10月10日、最新アルバム「SUPER EIGHT」を引っ提げ、改名後初となる全国アリーナツアー「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」の横浜アリーナ最終公演を開催した。＜ライブレポート※ネタバレあり＞【写真】SUPER EIGHT、“∞”アピールの20周年ド派手ステージ◆「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」今年2月に改名し、新たなスタートを切ったSUPER EIGHT。改名後初となる本公演は、愛知