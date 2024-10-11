日本ラグビー協会は10日、日本代表合宿および欧州遠征の参加メンバー37人と練習生2人を発表した。13日から合宿に突入し、26日にニュージーランドと対戦。11月の欧州遠征ではフランス、ウルグアイ、イングランドとテストマッチ3試合が予定されている。昨年のW杯フランス大会で主将を務めた姫野和樹が肘の手術を経て1年ぶりの代表復帰。都内で会見したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは「経過も良いと聞いている。彼に求める